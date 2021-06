O Projeto Fazer o Bem Maria Helena Esquivel desenvolve, há quatro anos em Campo Grande – MS, ações de arrecadação e distribuição de todos os tipos de doações. Além disso, são feitos eventos em datas comemorativas na casa da dona Maria Helena, fundadora do projeto.

Maria Helena conta com a ajuda de voluntários para poder realizar eventos de doações e eventos em datas comemorativas. “O prefeito Marquinhos Trad fez questão de ir em casa e conhecer nosso projeto”, diz dona Maria.

Aproveitando o momento da presença do prefeito Marquinhos Trad, a Maria Helena entregou em mãos a cartilha explicando melhor a origem e os objetivos do seu projeto.

A presidente do projeto, Maria Helena Esquivel, aproveitou o momento da visita do prefeito para lembrar da perda dolorosa de seus dois filhos e nos fazer perceber que apesar de parecer que tudo está perdido, podemos usar essa dor para nos transformar e transformar a vida de outras pessoas.

Ela nos ensinou que a superação busca sorrisos em todos os lugares e no caso da dona Maria Helena, ela busca sorrisos em famílias carentes que não veem esperança em no meio em que estão inseridos. O projeto está aí para provar que tudo é possível se feito com amor.

O projeto buscou apoio do Prefeito Marquinhos Trad, do Secretário de Finanças Pedro Pedrossian Neto para atender às famílias carentes da região do Conjunto Nova Serrana. Quem puder ajudar e quiser conhecer o projeto pode entrar em contato pelo telefone (67) 9 9141-2069 e o pelo Instagram @p.fazerobem