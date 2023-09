Prefeito não consegue presidência e PSDB escolhe dirigente neutro em Corumbá

O Diretório Estadual do PSDB precisou intervir para escolher um presidente em Corumbá e, no final, encontrou uma solução mais neutra para acalmar os ânimos, pelo menos por enquanto.

O prefeito do Município, Marcelo Iunes, solicitou a presidência do partido para tentar fazer seu sucessor, mas o grupo rival, dentro do PSDB, não aceitou e o problema foi para o colo do diretório estadual.

Dividido entre Marcelo Iunes e os seus rivais, ex-deputada Bia Cavassa (PSDB) e vereador Luciano Costa (PSDB), o partido escolheu Paulo André de Araújo para continuar na presidência.

Paulo André já foi diretor da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Marcelo Iunes, mas saiu do cargo. Hoje, é mais próximo ao vereador Bira, que está dividido entre os dois grupos.

O PSDB vive uma disputa entre o grupo de Marcelo e de Bia e Luciano. O prefeito quer eleger um sucessor, mas Bia e Luciano articulam candidatura de oposição com Paulo Duarte (PSB), Dr. Gabriel (sem partido) e Chicão Viana (PSD).

