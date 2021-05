O Prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari (DEM), cumpriu agenda em Brasília e se reuniu com o general Antônio Leite dos Santos Filho, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), autarquia federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura, comandado pelo ministro Tarcísio de Freitas. O Prefeito foi acompanhado pelo Senador Nelsinho Trad (PSD) e do Deputado Federal Dagoberto Nogueira (PDT).

Preocupado com a situação da BR 267, principalmente na questão do perímetro urbano, onde há necessidade de adequações viárias, haja visto o crescimento exponencial da cidade.

“Estamos na Rota Biocêanica e nossa cidade irá crescer muito, precisamos de readequação de acessos junto a BR 267, inúmeras empresas margeiam nosso perímetro urbano, aumentando significativamente o trafego de carretas, carros e pessoas, e o que temos é acessos irregulares, há necessidade de redutores de velocidade e acesso sinalizado aos Bairros Navegantes, Indaiá e Vacilio Dias, e até mesmo para os funcionários de muitas empresas que tem que ficar se arriscando para atravessar a BR 267”. Explicou Paleari

“Já temos projetos pronto e agora iremos contar com apoio do Dnit para avançar neste sentido”

General Santos Filho, explicou que mesmo com o orçamento reduzidos e cerca de 20 projetos, vai priorizar o pedido do Prefeito. “Estamos com uma obra de recapeamento ao longo da BR 267 entre Nova Alvorada do Sul até Bataguassu, e iremos trabalhar o orçamento para resolver essa questão apresentada”, comentou Santos Filho.

O Senador Nelsinho Trad que acompanhou a reunião, se comprometeu em ajudar na articulação institucional para que seja construída uma rotatória naquela localidade, para que possa proporcionar melhor mobilidade e segurança para os usuários. “É necessário a um projeto de uma rotatória, para que as pessoas cheguem, reduzam a velocidade e possam entrar na cidade, e a população possa fazer uma passagem com segurança”. Disse senador.

Dagoberto Nogueira reiterou o pedido do Prefeito para que o Dnit contemple o mais rápido possível esse pedido. Estiverem presentes a primeira Dama Maitê Paleari, Karina Moraes do setor de Projetos e Convenio.