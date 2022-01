Na manhã de quinta-feira (6), o prefeito Odilon Ribeiro participou da inauguração da agência do Banco Santander em Aquidauana, instalado na rua Manoel Antonio Paes de Barros, nº 729, centro da cidade.

O Santander é um banco com sede mundial na Espanha, é o terceiro maior banco privado do Sistema Financeiro Nacional e está em atividade no mercado brasileiro desde 1982. Em Mato Grosso do Sul, a instituição financeira abre a sua vigésima segunda loja e com previsão de abrir mais duas agências no Estado ainda este ano.

A atual administração tem desenvolvido políticas públicas que estão fomentando investimentos privados em vários setores do município. Para o prefeito Odilon Ribeiro, a chegada do banco é um sinal claro que o município caminha rumo ao desenvolvimento e também vai promover uma dinâmica na economia local.

“É muito bom ter uma empresa do porte do Banco Santander em Aquidauana acreditando no potencial do nosso município, gerando emprego e oferecendo serviços para nossa população, para os empresários, comerciantes e produtores rurais. Tenho certeza que vocês vieram para o lugar certo. Aquidauana hoje está em pleno desenvolvimento e vamos trabalhar cada vez mais para atrair novos investimentos para o município”, destacou o prefeito.

Participaram da inauguração do Banco Santander em Aquidauana o presidente da câmara de vereadores Wezer Lucarelli e os vereadores Sebastiãozinho do Taboco, Cleriton Alvarenga, Anderson Meireles, Reinaldo Kastanha e sargento Cruz. Também estiveram presentes o Secretário de finanças Ernandes Peixoto e o vice-prefeito Joaquim Passos, além de empresários, comerciantes, produtores rurais e a população em geral.

Representando a instituição financeira estiveram presentes o gerente regional e comercial Bruno Petrelli, a superintendente regional Keila Melo, o gerente geral Paulo Afonso Junior, gerente pessoa jurídica Adriano Cardoso e da Raiza Rocha gerente pessoa física. O banco já está com suas portas abertas a partir desta quinta-feira para atender a população de Aquidauana, Anastácio e região.