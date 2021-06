O prefeito Marquinhos Trad entregou nesta tarde (10) uma Petição do Executivo Municipal que solicita à Secretaria de Estado de Saúde um prazo mínimo de 72 horas para produção dos efeitos do decreto estadual publicado nesta quinta-feira (10), que classifica Campo Grande como bandeira cinza e, com isso, proíbe diversas atividades consideradas não essenciais a partir de amanhã (11) até o dia 24 de junho.

A iniciativa do chefe do Executivo municipal atende à solicitação dos segmentos do comércio e de bares e restaurantes da Capital, que leva em conta que os setores já fizeram estoque para o Dia dos Namorados – considerada uma das três datas de maior lucratividade, e teriam um grande prejuízo caso fechassem as portas já nesta sexta-feira (11), como determina o decreto estadual.