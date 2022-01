Na manhã de Terça-feira (04), o Prefeito Municipal de Rio Verde, Sr. Réus Fornari, recebeu em seu gabinete a Vereadora Laine, onde a parlamentar apresentou reivindicações pertinentes a saúde de nossa cidade ao gestor. Na oportunidade, a Vereadora trouxe um ofício solicitando a reabertura do centro de triagem da covid-19 em Rio Verde e também que o Prefeito utilizasse da emenda de 400 mil reais que ela viabilizou com o Deputado Federal Vander Loubet, uma parte para aquisição de uma Van para atender o CEM, que diariamente leva 60 pacientes para tratamento de saúde na capital Campo Grande MS.

O Prefeito ressalta que a reabertura do centro de triagem da covid-19 em Rio Verde já estava programado e que amanhã (05) vai ser anunciado o horário para a realização do atendimento a população e quando a aquisição da Van ele destaca que o processo de compra já está em andamento junto à equipe do Secretário Municipal de Saúde, Roberto Martins e que a parte solicitada pela vereadora será de grande valia.