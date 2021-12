No início desta semana, Mundo Novo recebeu a comitiva do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Na ocasião foram vistoriadas obras em andamento, assinado convênios para novos investimentos e pactuado pedidos em algumas áreas.

O prefeito Valdomiro Sobrinho comentou que “o investimento do governo Reinaldo ultrapassa os R$ 40 milhões no município. Só tenho a agradecer”. Só pela Sanesul são mais de R$ 21 milhões: Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – R$ 5.722.970,26; Rede Coletora de Esgoto – R$ 12.660.000,00; e Poço Tubular Profundo no Copagril – R$ 3.500.000,00.

O diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro, apontou que a ETE está com 21% da obra executada e que até o final do próximo ano deve ser entregue. A mesma previsão de término para a rede coletora, hoje com 12% executado. Carneiro apontou que a obra deve começar em março, com prazo de um ano para o seu término.

Inauguração da Avenida Rio Branco e anúncio de convênios

Após a visita a ETE, a comitiva se deslocou para o bairro Fleck, onde a obra da Avenida Rio Branco e ruas adjacentes foi entregue. Foram R$ 2.110.724,54 na obra, que resolveu o problema de inundação de casas e a trafegabilidade do local.

A galeria pluvial do bairro foi refeita e construída pavimentação asfáltica em várias ruas, além da drenagem no local. No local, o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Valdomiro assinaram R$ 2,5 milhões para recuperação asfáltica nas vias do município.

Outros dois convênios assinados foram para a área de Esportes: uma quadra de futebol society e basquete 3×3 (no Universitário, ao lado da Sorveteria) e a iluminação do Ginásio de Esportes Antônio Alves Moreira (para a reinauguração do local). O valor, respectivamente, é de R$ 404.890,00 e R$ 106.796,27.

Foi pactuada ainda a pavimentação (via dupla com iluminação) da Avenida Manoel Mendes (entre o Sinserv e a Dimatex) e asfalto para a Estrada João Soares (entre o Fleck e a Br-163, entrada do Pesque-Pague Itália). AS duas ob rãs custarão mais de R$ 4 milhões.

Último evento foi na Uems: Agronomia e mais investimentos

A passagem da comitiva estadual pelo município foi concluída na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, foi lançado oficialmente o curso de Agronomia, que tem vestibular em janeiro e início das aulas em março. A Uems já conta com os cursos de Biologia e Gestão Ambiental. O prefeito de Mundo Novo aproveitou a ocasião e entregou ao governador o pedido para a instalação do curso de Veterinária para a unidade local.

Um termo de contrato de obras de R$ 6.331.054,34 entre a Itaipu e o Governo do Mato Grosso do Sul foi assinado, para a construção do complexo laboratorial de análise de solo e água na região. O general se fez presente representando a Itaipu Binacional.

Fizeram parte da comitiva os secretários estaduais Eduardo Riedel (Infraestrutura), Sérgio de Paula (Casa Civil) e Geraldo Resende (Saúde), os deputados estaduais Marca Caseiro e Londres Machado e o deputado federal Beto Pereira. Renato Câmara, deputado estadual, participou na Uems. Receberam os visitantes, o parlamento municipal e integrantes do Governo de Mundo Novo. O prefeito de Eldorado, Aguinaldo Santos, também esteve no ato.