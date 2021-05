Os seis prefeitos atendidos em Costa Rica no Governo Presente e Municipalista destacaram a gestão do Governo do Estado, que conta com obras nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Eles foram atendidos pelo governador Reinaldo Azambuja e pelos secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura) e Sérgio de Paula (Casa Civil).

“Governar é olhar para todo o Estado, especialmente para o interior’, destacou o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, pediu investimento na área de infraestrutura, esporte e habitação e destacou a importância do programa que recebe as demandas dos prefeitos. “Nós pedimos um Centro Poliesportivo que é a prioridade número 1, com uma pista profissional de atletismo. Um grande centro esportivo para atender a região. Essa é a prioridade 1. Outro pedido é o Anel Viário porque a MS-306, que corta o centro da cidade, precisa de diversas obras que vão demandar de 3 a 4 anos. Então, a condição de tráfego na cidade vai ficar muito difícil. É uma situação que a gente precisa resolver. Também tem a parte habitacional, que Chapadao do Sul é carente em casas para pessoas de baixa renda, e o Quartel para a Polícia Militar, para abrigar os militares que foram destinados para a 4° Companhia Independente de Polícia. O Governo é sensível a isso e nós temos certeza que o mais rápido possível irá nos atender”, declarou.

Para o prefeito de Camapuã, Manoel Nery, a ida do governador Reinaldo Azambuja ao interior para receber as demandas aproxima o Estado dos municípios. “A presença do Governo do Estado no município, melhor impossível. Pois ele vem, olha as demandas que o município tem e nos ajuda a correr atrás de recursos a nível federal e também nos ajuda com recursos estaduais para que a gente possa atender e fazer a administração que o município precisa”, disse.

O prefeito de Alcinópolis, Dalmi Crisóstomo, detalhou os pedidos ao Governo e destacou ter ficado muito satisfeito com o encontro. “Nosso projeto é a implantação do polo industrial do município de Alcinópolis. Nosso primeiro pedido é a infraestrutura total, desde saneamento, energia elétrica, esgoto sanitário, drenagem e pavimentação do polo industrial. A outra é um projeto habitacional, Construindo Sonhos, que chama, o qual o município irá construir esse ano ainda junto com o Governo Estado, mais 25 casas para famílias de baixa renda do município de Alcinópolis. E temos outro extremamente importante que é a construção de uma ponte sobre o Rio Bom Sucesso, na zona rural do nosso município, que dá acesso a diversas propriedades que têm confinamento, que tem grande produção pecuária. A gente fica extremamente feliz, honrado e agradecido por ter a compreensão e o olhar especial do Governo do Estado para que a gente possa fazer essas obras que vão fazer a diferença na vida das pessoas”, enfatizou.

Já o prefeito de Figueirão, Juvenal Consolaro, elogiou o programa, que está em sua 2ª etapa. “Ficamos imensamente contentes, felizes por ter a certeza de que esse Governo vai continuar presente como já esteve no município de Figueirão. O município de Figueirão tem uma demanda muito grande em questão de estradas rurais, são mais de 1700 km de estradas com baixo poder de sustentação. O município é rico, quer produzir e quer diversificar. Contamos com esse apoio que com certeza vai dar um grande impulso ao nosso município”.

Na avaliação do prefeito de Paraíso das Águas, Anizio Sobrinho, o municipalismo tem feito a diferença na vida da população. “A avaliação do Governo Presente é nota 10. Lançou obras nos 79 municípios do nosso Estado. Aqui na nossa região tem obras no nosso município, tem obras em Chapadão do Sul, Alcinópolis, todas ligadas a nossa região. Quando faz uma obra, por exemplo, em Chapadão do Sul, a minha região Paraíso das Águas também ganha com isso, pois cresce num todo. A gente só tem a agradecer. A sociedade de Paraíso das Águas é muito grata ao nosso governador pelo que tem feito e continua fazendo em nosso município, nossa região, nosso Estado”, declarou.

E o prefeito de Costa Rica, delegado Cléverson, detalhou os pedidos e destacou que, em cinco meses de gestão, o governador Reinaldo Azambuja já esteve duas vezes no município. “Hoje apresentamos ao governo a pavimentação asfáltica da rodovia 135 que é a rodovia que liga a nossa usina até a 359; o recapeamento da rodovia 223, a pavimentação asfáltica da rodovia 36 que liga Costa Rica a Paraíso, que é uma demanda tão antiga quanto a rodovia que liga Costa Rica a Figueirão, que foi entregue recentemente pelo nosso Governo do Estado. Então, a parceria do Governo do Estado com os municípios tem sido de suma importância, especialmente na nossa região que é uma região forte no agronegócio e os produtores tinham dificuldade de escoar os produtos por falta de estradas e rodovias de qualidade”.