Prefeitos destacam que entrega de maquinários vai melhorar produção e aumentar renda do agricultor familiar

Uma gestão municipalista, que cuida das pessoas. Assim os prefeitos avaliam a gestão do governador Eduardo Riedel, que entregou aos municípios veículos e equipamentos agrícolas nesta quinta-feira (15). Eles disseram que estes maquinários vão fortalecer e contribuir com o homem do campo, ajudando a melhorar a renda destas famílias.

Foram entregues R$ 4,9 milhões em veículos e equipamentos. Deste pacote, são 59 implementos agrícolas aos municípios de Juti, Caarapó, Batayporã, Campo Grande, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia Taquarussu e Três Lagoas.

“Estes equipamentos contribuem diretamente com a agricultura familiar, já que eles vão chegar na ponta, no homem do campo. Vão fazer a diferença na produção”, disse o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni. Ele destacou que na cidade são 950 famílias que trabalham na agricultura, em 12 assentamentos. “Só temos que agradecer esta parceria de resultados com o Governo do Estado”.

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, destacou que esta entrega é fruto desta parceria com o Estado. “Vamos receber maquinários novos para atender este setor importante no município. Lá são 8 assentamentos, com 1,3 mil assentados, que trabalham na pequena produção”.

Clóvis José do Nascimento, prefeito de Taquarussu, elogiou os investimentos do governador. “Já nos ajudou muito e espero que a parceria seja ainda melhor. Temos dois assentamentos (Agrofap e Bela Manhã) e estes equipamentos vão ajudar muito, melhorando a produção e renda dos produtores”.

Para o prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes, o Governo está ajudando no que for possível os municípios. “Na nossa cidade 90% é agricultura familiar, estes maquinários ajudam o pequeno produtor, nós temos dois assentamentos que serão beneficiados”.

Gilson Marcos da Cruz, prefeito de Juti, vai levar um caminhão furgão para sua cidade. “Nós temos duas aldeias e um assentamento, além dos pequenos produtores que moram ao redor da cidade. Os maquinários ajudam bastante. Eles vendem os produtos em feiras e no comércio local”, destacou.

O pacote de equipamentos para as prefeituras tem carretas agrícolas, caminhões, retroencanteadores e plantadeiras. O governador Eduardo Riedel investe em modernização das estruturas no campo, para ajudar no agricultor familiar, oferecendo melhores condições de produção, aumentando a renda nos assentamentos, comunidades indígenas e quilombolas.

Na aquisição destes equipamentos foram usados recursos do Governo do Estado e da União, por meio do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) e emendas parlamentares. No Mato Grosso do Sul 70 mil famílias vivem da agricultura familiar.

