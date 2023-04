Prefeitura abre 10 leitos para atendimento pediátrico na Santa Casa

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), abriu 10 leitos para atendimento infantil na Santa Casa. A medida visa atender a demanda reprimida e assegurar a assistência necessária aos pacientes.

Para o funcionamento dos leitos, a Sesau fez a cedência de dois médicos pediatras, do mobiliário (berços), conseguido por meio de empréstimo com o Hospital El Kadri e o Hospital Regional, além de dois respiradores infantis completos.

Conforme o Termo Aditivo publicado na edição desta sexta-feira (28) do Diário Oficial do município (Diogrande), o valor pontual de repasse ao hospital é estimado em R$ 507 mil, no entanto o pagamento será feito mediante a utilização dos leitos.

Campo Grande conta com 25 leitos de UTI e 91 leitos clínicos destinados exclusivamente a pacientes pediátricos. Neste momento a incidência de vírus está similar ao acontecido em anos anteriores, o que preocupa à pasta é o número de casos graves, uma vez que o vírus se apresenta mais agressivo que anos anteriores.

Além da ampliação no número de leitos, outra medida já adotada pelo município foi o estabelecimento de 15 Unidades de saúde da família (USFs) como referência para realizar o atendimento de pacientes que apresentem casos leves de síndromes respiratórias, dengue e outras arboviroses.

O objetivo é desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs), considerando o aumento de mais de 30% na demanda destas unidades.

Atualmente, mais de 60% do volume de atendimento das unidades de urgência e emergência são de pacientes classificados como azul e verde, ou seja, de menor gravidade e que poderiam ser atendidos na Atenção Primária

Repasses

A edição do Diogrande desta sexta-feira também traz a formalização dos aditivos de repasses pontuais ao hospital, entre eles o do décimo termo que eleva o valor de repasse mensal de R$ 25, 5 milhões para R$ 26,5 milhões.