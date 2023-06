Prefeitura abre 20ª Edição dos Jogos Municipais dos Idosos – JOMIS

Com muita festa, descontração e torcidas organizadas eufóricas, a Prefeitura, Municipal abriu hoje (29), a 20ª Edição dos Jogos Municipais dos Idosos, no Centro Municipal de Treinamento – CEMTE, da Fundação Municipal de Esporte – Funesp. A competição segue até o dia 20 de julho.

O evento que contou com 11 equipes cadastradas e 510 idosos inscritos para competir, lotou o Centro de Treinamento. As torcidas vieram todas uniformizadas e a energia da torcida tomou conta do local.

A ação faz parte do calendário esportivo da Fundação Municipal. Os jogos na pandemia tinham sido paralisados e voltaram com tudo neste ano. A maioria dos grupos participantes são de instituições municipais dos Centros de Convivência do Idoso (CRAS), Centros de Referência de Assistência Social e de outras intuições.

Os atletas participantes irão disputar as modalidades: Damas, Natação, Tênis de Mesa, Atletismo, Xadrez, Bocha, Bozó, Concurso de Dança, Dominó, Malha, Sinuca, Truco ponto acima e Voleibol adaptado.

A primeira disputa da noite foi na modalidade esportiva do voleibol adaptado, entre as equipes da AABB x Conssol.

A Prefeita Adriane Lopes, esteve prestigiando o evento e deu a palavra para abertura dos Jogos. Na ocasião ela ressaltou sobre o que o esporte proporciona ao cidadão.

“Quero parabenizar a todos pela iniciativa de estarem participando dos jogos. Desde 2021 os jogos não aconteciam e essa retomada é muito importante para nossa cidade. Desejo a todos muita sorte, sucesso e desempenho na atividade de vocês. O esporte é um meio de inclusão, transforma a vida das pessoas.”

O diretor presidente da Funesp, Odair Serrano, destacou o evento e o que ele carrega como ferramenta na área da saúde e de socialização.

“A presença de todos é fundamental para tornar este momento especial. Sabemos que nem todos participam de atividade esportivas ao longo da vida, mas hoje é uma oportunidade para que todos possam se divertir, interagir e acima de tudo sentir-se parte de um grupo pela busca de uma vida mais saudável e cheia de disposição”.

Rosemari Oliveira, 62, da equipe da AABB, vai competir no vôlei adaptado, e arremesso de pelota. Ela treina há um ano e meio, e menciona sua motivação de estar ali. “Entro na quadra esqueço de tudo. Despois que comecei a treinar não parei mais. O evento esta muito bem organizado, está lindo.

Areta Gutierres, 74, pela segunda vez participa do campeonato pelo CCI Vó Ziza. A atleta vai disputar vôlei e pelota nesse edição. A idosa conta o que essa atividade proporciona para sua saúde. “Ajuda no bem estar. Com a atividade física houve uma melhora na saúde, na estabilidade física, cem por cento. Não tenho problema com medicação, não uso, nada”, conta. Na edição anterior, ela ficou em segundo lugar no jogo de malha.

As instituições participantes são o Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação – ACP; A.A.B.B; Sistema Integrado de Economia Solidária – CONSOL; FÊNIX; Instituto Sangue Bom – HRTO; os Centro de Convivência do Idoso (CRAS), Vó Ziza e Jacques da Luz; Centros de Referência de Assistência Social, Canguru, Los Angeles, Nossa Senhora Aparecida e Vila Nasser.

O campeonato tem por objetivo desenvolver o intercâmbio entre as pessoas idosas atletas atuantes na sociedade, fomentando a prática esportiva, de recreação e lazer para esta faixa etária. O campeonato visa ainda colocar os atletas do município em diversas modalidades nos Jogos Municipais dos Idosos na fase Estadual. A competição segue até o dia 20 de julho.

A Fundação premiará os atletas com medalhas aos classificados em 1º, 2º e 3º lugar, além de troféus para 1º, 2º e 3º colocados por modalidade.