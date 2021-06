A Prefeitura Municipal de Campo Grande abriu o cadastro de identificação prévia para a vacinação contra Covid-19 adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades. O calendário para atendimento deste público ainda deverá ser definido.

A vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos com o uso da vacina da Pfizer foi aprovada no dia 11 de junho pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e incluída dentre as prioridades a serem atendidas durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) realizada na quinta-feira, dia 17 de junho.

A Resolução Nº114/CIB/SES que autoriza e define o quantitativo de doses a serem destinadas a este público foi publicada na edição desta sexta-feira, dia 18 de junho, do Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

O uso do imunizante da farmacêutica em adolescentes entre 12 e 15 anos já é permitido nos Estados Unidos desde o dia 10 de maio, quando ocorreu a aprovação da FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos).

Na Europa, por sua vez, a EMA (Agência Europeia de Medicamentos) liberou a aplicação da dose em maiores de 12 anos depois que a farmacêutica apresentou dados de um estudo com cerca de 2.000 adolescentes, cujo resultado demonstrou segurança e eficácia da vacina. A vacina da Pfizer contra o novo coronavírus foi a primeira a receber o registro definitivo no Brasil, em fevereiro deste ano.

Como se cadastrar?

O acesso é feito pelo endereço web vacina.campogrande.ms.gov.br, através de qualquer dispositivo que esteja conectado à internet. É necessário escolher o menu “primeiro acesso” e, posteriormente, selecionar o perfil “Idade entre 12 e 17 anos com comorbida” e clicar em continuar.

É necessário preencher os dados pessoais do adolescente e também do adulto responsável. Anexar a certidão de nascimento, documento pessoal com foto e o laudo médico indicando uma das comorbidades ou condições relacionadas abaixo:

– Arritmias cardíacas

– Cardiopatia hipertensiva

– Cardiopatias congênita

– Cirrose hepática

– Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

– Deficiência Permanente – Limitações Físicas e Motora

– Deficiente Auditivo

– Deficiente Mental

– Deficiente Visual

– Deficientes acamados com lesão medular grave

– Diabetes mellitus

– Distrofia Muscular

– Doença cerebrovascular

– Doença renal crônica

– Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

– Gastrostomizado

– Hemoglobinopatias graves

– Hipertensão arterial estágio 3

– Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

– Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

– Imunossuprimidos

– Insuficiência cardíaca (IC)

– Miocardiopatias e Pericardiopatias

– Obesidade mórbida

– Oncológico com doença ativa em tratamento

– Paralisia Cerebral

– Pneumopatias crônicas graves

– Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

– Renais Crônicos em diálise

– Síndrome de down

– Síndromes coronarianas

– Transplantados

– Transtorno do Espectro Autista (TEA)

– Traqueostomizado

– Valvopatias

Agilidade

O cadastro feito previamente facilita na identificação dos pacientes e dá mais celeridade no processo de vacinação, além de auxiliar na tomada de decisões por parte da gestão, uma vez que, através do sistema, é possível realizar um censo e definir quantas doses serão necessárias para imunizar um determinado público específico.

Atualmente, o sistema de cadastro está aberto para mais de 30 públicos distintos, divididos em idade, categoria profissional, etnias e grupos especiais. A inserção de novos públicos para cadastramento é feita na medida em que há definição de envio de novas doses e as etapas de vacinação sejam executadas.