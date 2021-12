Prefeitura Municipal de Campo Grande abriu nesta quinta-feira (16), o cadastro de identificação prévia para a vacinação contra Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos. O calendário para atendimento deste público ainda deverá ser definido. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou hoje o uso da vacina produzida pelo consórcio Pfizer-BioNTech, a Comirnaty, contra a Covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos.

A resolução com a autorização da Anvisa deve ser publicada ainda hoje no Diário Oficial da União, em edição especial. Segundo a Anvisa, a dose da vacina para crianças será diferente daquela utilizada para pessoas a partir de 12 anos. Os frascos também terão cores distintas para evitar erros na aplicação. O Município ainda deverá aguardar posicionamento do Ministério da Saúde quanto a disponibilização e eventuais orientações quanto a aplicação para iniciar a vacinação neste público.

COMO SE CADASTRAR?

O acesso é feito pelo endereço web vacina.campogrande.ms.gov.br, através de qualquer dispositivo que esteja conectado à internet. É necessário escolher o menu “primeiro acesso” e, posteriormente, selecionar o perfil “Idade entre 05 e 11 anos com ou sem comorbidades” e clicar em continuar. É necessário preencher os dados pessoais e anexar os documentos da criança e também do adulto responsável legal. Em caso de crianças que tenham alguma morbidade, é necessário também anexar o laudo médico.

AGILIDADE

O cadastro feito previamente facilita na identificação dos pacientes e dá mais celeridade no processo de vacinação, além de auxiliar na tomada de decisões por parte da gestão, uma vez que, através do sistema, é possível realizar um censo e definir quantas doses serão necessárias para imunizar um determinado público específico. Atualmente, o sistema de cadastro está aberto para mais de 30 públicos distintos, divididos em idade, categoria profissional, etnias e grupos especiais. A inserção de novos públicos para cadastramento é feita na medida em que há definição de envio de novas doses e as etapas de vacinação sejam executadas.