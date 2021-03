A partir dessa segunda-feira (01), a Prefeitura Municipal de Campo Grande libera o cadastramento para vacinação de pacientes com mais de 18 anos que são acamados por causa de lesões medulares graves. Para a conclusão do cadastro, é necessário anexar uma cópia do laudo médico atestando a lesão.

O cadastramento irá facilitar a identificação desses pacientes, uma vez que será necessário o deslocamento de equipes volantes até as unidades de saúde para a realização da vacinação. Através do sistema, será possível realizar um censo e definir quantas doses serão necessárias para imunizar esse público.

No ato do cadastro será necessário identificar a qual perfil prioritário o paciente pertence, havendo seis grupos descritos, o último deles, mais recente, é o de deficientes acamados com lesão medular grave acima de 18 anos – idade mínima para vacinação.

No final da página, ao preencher os dados do paciente, é necessário anexar o laudo médico comprovando a lesão. Após a identificação do maior número possível de pacientes, a Sesau irá elaborar um calendário para a vacinação destes.

Orientações para a vacinação contra a Covid-19:

Faça o cadastro no sistema de identificação prévia http://vacina.campogrande.ms.gov.br

Fique atento ao calendário de vacinação!

Saiba onde e em quais horários se vacinar!

Na hora de se vacinar, lembre-se:

O uso de máscara é obrigatório.

Tenha em mãos um documento pessoal com foto e número do CPF.

Evite aglomerações.

Mantenha distância mínima de 1,5 m na fila de espera.

Em caso de lotação ou indisponibilidade momentânea de doses, dirija-se a outro ponto de imunização mais próximo.

Mais informações acesse: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg