Assim como aconteceu durante as obras de requalificação da 14 de Julho, nessa nova etapa do Reviva, que requalificará o quadrilátero central, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Unidade Gestora de Projeto (UGP) instalou um escritório local próximo a região das intervenções em parceria com a Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio/MS). Essa extensão fica no Sesc Cultura, bem no centro de Campo Grande, e servirá para atender os empresários e moradores impactados, bem como qualquer pessoa que queira conhecer mais sobre as obras do microcentro.

Nesse espaço a população terá acesso aos projetos, plantas e ainda poderá tirar dúvidas sobre o andamento e resultados das obras. O atendimento está sendo feito por uma equipe socioambiental que também vai desenvolver ações de Educação Ambiental ao longo da execução das intervenções.

Por conta da pandemia de Covid-19, o Sesc Cultura está com horário de atendimento diferenciado, sendo assim, o funcionamento do escritório local é de segunda à sexta, das 13 às 17 horas. Além do escritório, as informações gerais sobre as obras estão disponíveis de forma virtual, no site reviva.campogrande.ms.gov.br/. O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, 2270, centro.

Reviva Campo Grande

Nesta segunda etapa das obras do Reviva Campo Grande, a requalificação chega ao quadrilátero central da capital, que compreende a área que vai da Av. Fernando Corrêa da Costa até a Av. Mato Grosso, e da Av. Calógeras até a rua José Antônio, com algumas extensões como a Dom Aquino, Marechal Rondon e Barão do Rio Branco, até a antiga rodoviária.

A requalificação prevê calçadas padronizadas, recapeamento na pista de rolamento, mobiliário urbano e paisagismo para o conforto de pedestres e motoristas. Também terá coleta seletiva de lixo, sistema de videomonitoramento, conexão wi-fi gratuita, iluminação com lâmpadas LED e semaforização inteligente. Saiba mais em http://www.campogrande.ms.gov.br