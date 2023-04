Prefeitura abre hoje na Expogrande espaço para novos negócios e oportunidades

A Prefeitura de Campo Grande realiza nesta quinta-feira (13), às 17 horas, o lançamento do Stand PMCG, na 83ª Expogrande. A participação da Prefeitura neste, que é um dos maiores e mais tradicionais eventos voltados ao agronegócio do Brasil acontece a convite da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrisul).

O espaço estará aberto durante todos os dias da feira, proporcionando aos visitantes um ambiente para ampliação da rede de contatos, troca de experiências, além de servir como vitrine para as últimas tendências e inovações do mercado.

A Prefeita Adriane Lopes destacou a presença da Prefeitura no evento e a importância da criação de ambientes de fomento aos pequenos, médios e grandes negócios. “Sabemos da força do agro e o quanto o segmento é fundamental para a nossa economia. Estarmos na Expogrande, oportunizando discussões, debates e troca de ideias para que empresas e empreendedores de todos os portes sigam avançando é um compromisso nosso, consolidando Campo Grande, cada vez mais, como a Capital das oportunidades”.

Assuntos como os impactos da Rota Bioceânica no comércio da alimentos e bebidas, a transformação do mercado imobiliário, produção de carne de qualidade e apresentação de cases de sucesso no empreendedorismo serão abordados ao longo da programação.

“Os palestrantes falarão sobre os temas por 15 a 20 minutos, apresentando suas experiências ou demonstrando resultados alcançados. Estamos preparados para receber a população e nesses dez dias de atividades, nosso estande será um ponto de encontro para quem busca fortalecer parcerias e impulsionar seus negócios”, salientou Catiana Sabadin, titular da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe).

As inscrições para quem deseja assistir as palestras deverão ser feitas neste link ou clicando no banner localizado no topo da página inicial do site da Prefeitura com pelo menos 24 horas de antecedência.



Programação

Dia 13 (Quinta-feira)

17h – Abertura do evento e lançamento do Stand PMCG

Dia 14 (Sexta-feira)

16h – Carreteiro de Negócios – Ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento, trocando informações e conhecimentos

17h30 – Os impactos da Rota Bioceânica no comércio de alimentos e bebidas – Willyan Raiano Francescon – Casa Colonial

18h – A transformação do mercado imobiliário – Thiago Normando – FTX Negócios Imobiliários

Dia 15 (Sábado)

16h – Carreteiro de Negócios – ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento, trocando informações e conhecimentos

18h – Qualidade da Carne na prática com Caio Rossato/Big Beef e empresa Vó Ermínia Alimentos (CT&I)

Dia 16 (Domingo)

16h – Carreteiro de Negócios – ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento, trocando informações e conhecimentos

Dia 17 (Segunda-feira)

18h – Startups – Startup MS

Dia 18 (Terça-feira) –

16h – Carreteiro de Negócios

18h30 – Networking de Negócios – Dijan de Barros

Dia 19 (Quarta-feira)

17h30 – Modalidades de pagamento/recebimento em moeda estrangeira – Grupo Travelex Confidence com Liliane Matos

18h15 – Logística rodoviária na RILA – SETLOG/MS com Cláudio Cavol

19h – Origem do Choripan – Chef Marcelo Giuliani/D’Roça Produtos Gourmet

Dia 20 (Quinta-feira) –

17h30 – Oportunidades de Financiamento para Empreendedores do Agronegócio – Sicredi CG

18h30 – Ecossistema de Inovação de CG com Luiz Bino

Dia 21 (Sexta-feira) – 16h – Carreteiro de Negócios

17h40 – O voo do agro – uso do drone para faturar mais no campo – FertiQuímica Agrociências Marcela Gomes

18h30 – Case de Sucesso: Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor com Pedro Targino/Sistema 67 Prime

Dia 22 (Sábado)

17h – Transformando resíduos de sementes em adubo orgânico Sementes Manejo

18h – Case de Sucesso: Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor Bellamoni Sorvetes

Dia 23 (Domingo)