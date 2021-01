A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (CVS) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), inicia na próxima segunda-feira, 25, as inscrições para mais edição do “Treinamento em Higiene na Manipulação de Alimentos”. O objetivo é reduzir os riscos sanitários inerentes à produção e manipulação de alimentos, resultando na diminuição de doenças provocadas pelo consumo de produtos contaminados.

O treinamento é oferecido gratuitamente e há turmas nos períodos matutino, das 7h às 11h30; vespertino, das 13h às 17h30; e noturno, das 18h às 22h30. As aulas dos períodos matutino e vespertino acontecerão na sede da Vigilância Sanitária ( sala de treinamentos-subsolo) e do período noturno acontecerão na sede do SEBRAE/MS situado à Av. Mato Grosso, 1661 esquina Rua Bahia – Centro

Os interessados devem procurar a sede da Vigilância Sanitária situada à Rua Antônio Maria Coelho, 76, Vila Planalto, de 7h30 às 10h30 e de 13h30 às 16h30, munidos de documentos pessoais : RG, CPF e comprovante de residência – todos originais. O curso é voltado para todos os públicos e a escolaridade do indivíduo não é fator para a seleção.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer as formas seguras de preparar os alimentos e as principais regras da vigilância sanitária. Ao final do curso, aqueles que tiveram 100% de presença receberão um certificado que pode ser utilizado para comprovar sua capacitação às autoridades sanitárias locais.

Durante os treinamentos será obrigatório uso de máscara e higienização das mãos com álcool gel. Todas as regras de biossegurança serão obedecidas. Por conta das regras de distanciamento social, esse ano, serão ofertadas 25 vagas -turma matutino e vespertino e 30 vagas turma noturno.

Confira o cronograma das inscrições e aulas do curso de Treinamento em Higiene na Manipulação de Alimentos: