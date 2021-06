A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Saúde (Sesau) e Gestão (Seges), abriu processo seletivo para contratação de 30 técnicos de enfermagem. O edital 13/2021 foi publicado na página 6 da edição desta quarta-feira (23) do diário oficial (Diogrande).

Os profissionais irão atuar em regime de contratação temporária nas unidades de atenção primária e urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande, objetivando preservar e assegurar a prestação dos serviços públicos essenciais à população, sem aumentos de despesas.

O edital prevê a oferta de 30 vagas, sendo 5% reservadas para candidato cotista índio; 10 para cotista negro e 5% para Pessoa com Deficiência (PcD). A carga horária é de 40 horas semanais e o salário base de R$ 1.243,03.

As inscrições estarão abertas entre os dias 24 e 25 de junho e devem ser feitas exclusivamente através do site: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo.

As etapas do processo seletivo devem ser acompanhadas através do Diário Oficial. O edital completo está disponível no Diogrande nº6.329.