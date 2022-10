A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu as inscrições para o processo seletivo simplificado de auxiliar pedagógico especializado para atuar nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme). As inscrições podem ser realizadas a partir de hoje (28) até o dia 4 de novembro, exclusivamente pelo site https://www.campogrande.ms.gov.br/semed/ , onde o candidato deve preencher formulário e anexar documentos digitalizados.

Além da inscrição, a seleção prevê ainda prova objetiva que deve ser realizada no dia 21 de dezembro e tem caráter eliminatório e classificatório -, e ainda prova de títulos. O profissional designado para a função oferecerá apoio pedagógico especializado, por meio de metodologias que atendam às necessidades específicas dos alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, matriculados nas escolas da REME. Neste processo seletivo são oferecidas 150 vagas, além de cadastro de reserva, para carga horária semanal de 20h.

Podem se inscrever somente profissionais graduados na área da educação – com licenciatura plena e com especialização na área da educação especial -, sem vínculo efetivo com a REME no turno em que forem atuar, e outras exigências previstas no edital. O profissional designado para a função vai acompanhar os alunos público-alvo da educação especial na sala de aula e nos espaços físicos das unidades de ensino, viabilizando o acesso aos conhecimentos e conteúdos, sob a orientação do professor regente. Cabe ao profissional e apoio promover a interação e inclusão do aluno na sala de aula e nos diferentes espaços, organizar estratégias e recursos, a partir das necessidades específicas de cada aluno, para elaborar o plano educacional, e demais atribuições previstas no Edital n.17/2022 publicado hoje no Diogrande.

Para mais informações sobre o processo seletivo e edital, o interessado poderá acessar o link https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.