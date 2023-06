Prefeitura abre processo seletivo para contratar operador de máquinas e implementos agrícolas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de operador de máquinas e implementos agrícolas. O edital está publicado na edição desta quinta-feira (22) do Diário Oficial de Campo Grande.

São três vagas abertas para substituir vacâncias, portanto, não haverá aumento de despesas com pessoal. O contrato terá prazo determinado de um ano, prorrogável por igual período. O salário bruto será de R$ 1.600,00.

Para participar do processo é preciso fazer a inscrição on-line no link que será disponibilizado no endereço a partir do dia 27 de junho até 29 de junho de 2023. Não será cobrado nenhum valor como taxa de inscrição.

A seleção para a função de que trata o Processo Seletivo envolverá as seguintes etapas: inscrição on-line (gratuita); prova de títulos, comprovada através de qualificação e experiência profissional; divulgação da pontuação da prova de títulos (parcial); período para interposição de recursos em face do resultado parcial; homologação da classificação final; contratação.

Para se candidatar é preciso ser alfabetizado, possuir carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria “B” ou superior, na forma do Código de Trânsito Brasileiro. Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.

Mais informações podem ser obtidas na edição nº 7.092 do Diogrande, a partir da página 3, disponível no endereço eletrônico