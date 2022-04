A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Estadual de Educação (SED), publicou na edição desta quarta-feira (27) do Diário Oficial, o edital de processo seletivo com vistas à seleção e ao cadastro de reserva de servidores públicos municipais para atuarem como formador municipal no Programa MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança.

O candidato deverá ser servidor da educação pública municipal de Campo Grande, efetivo ou convocado, possuir licenciatura plena em pedagogia ou equivalente, experiência no magistério e em formação de professores, além de ter disponibilidade de 20 horas semanais (incluindo finais de semana), para atuar na função. O valor da bolsa é de R$700 mensais durante a vigência do termo de compromisso.

O candidato selecionado fará parte do banco de reserva do Programa MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança- e poderá ser chamado para o desenvolvimento e a execução da função de formador municipal do Programa, na área de alfabetização, nos 1º e 2º anos do ensino fundamental, com o intuito de realizar ações pedagógicas a partir de formações continuadas de professores.

Os candidatos deverão realizar a inscrição através do link https://forms.gle/d72uDRbsG9oFYRa38, no período de 26 a 28 de abril de 2022. Não haverá a cobrança de taxa de inscrição e participação neste processo seletivo. Para mais informações, acesse a edição de hoje do Diogrande disponível em https://diogrande.campogrande.ms.gov.br