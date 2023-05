Prefeitura abre processo seletivo para motoristas de transportes escolar e de veículos pesados

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, abriu processo seletivo simplificado para cargos motorista de transporte escolar e motorista de veículos pesados. O objetivo é de preservar e assegurar a prestação dos serviços e atividades essenciais ao atendimento das necessidades dos órgãos públicos da Administração Municipal, de acordo com as normas, regras e condições constantes do Edital, publicado em Diogrande de n. 7.039 desta sexta-feira (05).

As inscrições serão realizadas nos dias 09 e 10 de maio de 2023, presencialmente, no horário das 8 às 10 horas e das 13h30min às 16h30min (com distribuição de senha), no Plenarinho do Paço Municipal.

O endereço é na Rua Dr. Arthur Jorge, n. 500, no Centro e sua efetivação implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas no Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.

O objetivo é de preservar e assegurar a prestação dos serviços e atividades essenciais ao atendimento das necessidades dos órgãos públicos da Administração Municipal, de acordo com as normas, regras e condições constantes do Edital.

As atribuições de cada função podem ser conferidas no endereço eletrônico a partir da página 04.

Para mais informações sobre como se inscrever no Processo Seletivo, o candidato poderá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever