A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), abriu processo seletivo simplificado para professor de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) da educação infantil e do ensino fundamental I (1° ao 5° ano), da Rede Municipal de Ensino (REME).

A inscrição estará aberta de 23 a 25 de novembro pelo site www.campogrande.ms.gov.br/semed. Será necessário preencher a ficha de inscrição, além de anexar os documentos digitalizados conforme as especificações do edital n.15/2021 publicado hoje (22) no Diogrande. A seleção é para um professor e ainda para cadastro de reserva, a função tem carga horária de 20h/a.

Mais informações podem ser obtidas na edição de hoje do Diogrande, https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.