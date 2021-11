A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das Secretarias de Gestão (Seges) e Educação (Semed), publicou na edição de hoje (23) do Diogrande, o edital e a abertura de inscrições para o processo seletivo para professores temporários atuarem nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino/REME de Campo Grande/MS.

As inscrições serão realizadas de 24 de novembro até as 23h59 de 30 de novembro, apenas pelo endereço eletrônico www.msconcursos.com.br. O processo seletivo contará com avaliação escrita objetiva e específica, conforme componente curricular ou etapa de ensino para qual o candidato se inscreveu, contendo questões de conhecimentos específicos, Língua Portuguesa e conhecimentos pedagógicos e legislação.

A avaliação terá duração de três horas e será realizada no dia 12 de dezembro, em Campo Grande/MS, no período vespertino, em horário e endereço a serem divulgados em edital específico.

Mais informações poderão ser obtidas através do edital completo disponível no Diário Oficial através do site www.diogrande.campogrande.ms.gov.br.