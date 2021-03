A Prefeitura de Campo Grande abriu as inscrições para processo seletivo simplificado, na função de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais (Libras), para contratação em caráter temporário e remuneração inicial de R$ 3.200,00. O Edital n. 05/2021-01 está publicado no Diário Oficial (Diogrande) desta quarta-feira (03).

A seleção envolve três etapas: a primeira, de caráter eliminatório, é a inscrição on-line; segue com prova de títulos, certificada por uma banca examinadora que avalia os documentos entregues pelos candidatos para a comprovação da experiência e aperfeiçoamento profissional na área de atuação; e finaliza com a prova prática, também com uma banca examinadora e presença de pessoas surdas para a constatação da prática e conhecimento de Libras.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, nos dias 04 e 05 de março de 2021 (fuso-horário de MS), por meio do site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo e não será cobrada taxa de inscrição.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas na edição desta quarta-feira (03) do Diogrande, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/