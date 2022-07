Neste sábado (23) a Prefeitura de Campo Grande realiza plantão de vacinação contra a Covid-19 e Influenza. Três unidades de saúde estarão abertas durante todo o dia e haverá uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), de 10h às 18h, no Shopping Norte Sul Plaza fazendo o atendimento à população.

Conforme divulgado pela Sesau, além da itinerante no shopping, a vacinação acontece na UBS Dona Neta, na USF Moreninhas e na UBS 26 de Agosto. As unidades funcionam de 7h30 às 17h, sem intervalo.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, explica que a realização da vacinação itinerante visa ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso a população.

“É uma forma de oportunizarmos para as pessoas que estejam circulando ou até mesmo trabalhando no local o acesso a vacina. E vamos disponibilizar tanto a vacina da Covid-19 qaunto a da Gripe”, comenta.

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 segue disponível para todas as pessoas de 3 anos ou mais e a segunda dose conforme prazo estabelecido no comprovante de vacinação

Quem concluiu o esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses e possui 12 anos ou mais está apto para receber o primeiro reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

Já o segundo reforço pode ser aplicado em toda a população que tomou a terceira dose há pelo menos quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 40 anos ou mais.

De segunda a sexta-feira, a vacinação contra a Covid-19 acontece em mais de 40 unidades de saúde, entre 7h30 e 11h, e das 13h às 16h45. Há unidades que possuem horário estendido, e a sala de vacinação funciona normalmente neste período. O calendário com os locais pode ser consultado no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.

Influenza

A vacina da Influenza, que protege contra três tipos diferentes do vírus da gripe que estão circulando no momento, está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade.