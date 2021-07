Com a chegada de novas doses, a Prefeitura de Campo Grande abre a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira, 16 de julho, para pessoas com 35 anos ou mais. O Município dá continuidade também à aplicação da segunda do de Coronavac-Sinovac-Butantan e Comirnaty-Pfizer.

Conforme calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), pessoas que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 23 de junho e aqueles que se vacinaram com o imunizante da Pfizer até o dia 16 de maio podem procurar um dos mais de 50 locais de imunização que estarão abertos durante todo o dia.

A expectativa é de que ainda no período da manhã seja divulgado um novo calendário abrindo também à aplicação da segunda dose de Astrazeneca-Oxford-Fiocruz. O atendimento deste público deve acontecer somente no período da tarde nos locais a serem divulgados.

Desconto em viagens na parceria com a UBER

A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.

Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

Veja como ativar o código de desconto:

1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.