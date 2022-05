A prefeita Adriane Lopes abriu sua agenda de reuniões no Gabinete desta segunda-feira (30) com a assinatura de contrato com a Caixa Econômica Federal que garante a liberação de R$ 33,6 milhões para investimento em drenagem e pavimentação. Com mais R$ 1,3 milhão de contrapartida de recursos próprios, serão executados 15,7 quilômetros de asfalto, sendo 9,9 km no Parque do Sol/Jardim Colorado e 5,8 km no Jardim Itamaracá.

Durante o ato que formalizou o convênio com a CEF, a Prefeita agradeceu a parceria com a bancada federal do Estado no Congresso Nacional, que aprovou emenda parlamentar para alocação de recursos no Orçamento da União e que tem se mostrado receptiva as demandas da população de Campo Grande. “Vamos continuar em busca de parcerias, trabalhando para captação de mais recursos para projetos e obras que melhorem a qualidade de vida da população”, destacou Adriane.

A agenda no Paço Municipal contou com a presença do presidente do Conselho da Região Urbana do Bandeira, José Humberto. Em nome das comunidades atendidas pelo convênio assinado hoje, ele externou confiança de que esta será uma das primeiras das muitas frentes de pavimentação que serão viabilizadas pela gestão. Já o superintendente regional da Caixa, Ederson Cláudio Negri, reafirmou o interesse da instituição de agilizar a liberação dos recursos com a menor burocracia possível.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, com a assinatura do contrato com a Caixa, o passo seguinte será a elaboração do projeto das duas obras e na sequência serão abertas as licitações. A expectativa é que as obras sejam iniciadas no primeiro trimestre de 2023.

A destinação de recursos para a primeira etapa do asfalto no Jardim Itamaracá foi anunciada pela prefeita Adriane Lopes há duas semanas, durante o lançamento do programa Todos Em Ação realizado no Imbirussu, que já levou mais de 70 serviços e ações sociais às famílias da região. Nesta etapa serão asfaltadas 15 ruas no quadrilátero formado pelas Avenidas Guaicurus e Ana Batista Caminha, além das ruas Salomão Abdalla e Engenheiro Milton Loureiro. A Avenida Ana Batista Caminha terá as duas pistas asfaltada desde a Guaicurus .

“Vamos trabalhar por novas parcerias para garantir o asfalto em todo esse bairro, que tem uma malha viária extensa. Para isso serão necessários R$ 110 milhões pra executar todas as etapas do projeto”, explicou a chefe do Executivo Municipal.

Ainda neste ano a Prefeitura planeja iniciar obras de pavimentação nos bairros Oliveira, Centenário e Tarumã. Já está em andamento o asfalto na Vila Nasser e as últimas etapas do Nova Lima.

Jardim Itamaracá

Ruas contempladas – 5,8 km: Ana Batista Caminha, Dra Maria de Lourdes, Kama Bakazato, Jerônimo José, Rômulo Capi,Iraci Correa, Amabile Tanarche, Travessa Taro Nakazato, Deocleciano, Joaquim Barbosa, Sizuo Nakazato, Engenheiro Milton Loureiro, Celita Lage, Arnaldo Estevão e João Castilho.

Ruas abrangidas no Parque do Sol /Jardim Colorado – 9,9 km: Sebastião Ferreira, Orlando Lopes, Mario Pastorello, Sadi Marinho, Emiliana de Araújo, João Alves Pereira, José Pimenta, Durando Pereira da Silva, Júlio Takeshi, Waldevino Guimarães, Rosa Ouro, Seiko Yonâmine, Pedro Dib, Mitsuyo Aratani, Marlene Pereira de Jesus, Maria Del Sampre, Manoel Rodrigues, Manoel Macedo de Falcão, Genuíno Fornari, Léia Maria Marques, Emiliana de Araújo, Professor Antônio Cunha, Diomedes Rosa Pires, Aurélio Py, João Cabanas, Júlio Ruas e Domingos Belentani.