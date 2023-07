Prefeitura alerta sobre a importância da castração para prevenção de gravidez psicológica dos pets

A gravidez psicológica, ou pseudociese, é muito comum em cadelas que já passaram por um cruzamento, mas pode chegar a ocorrer também em animais que nunca se acasalaram. Ela pode ocorrer em qualquer fase da vida do animal e embora seja uma condição passageira, pode causar doenças como mastite ou até tumores mamários.

Gerada em função de alterações hormonais no corpo do animal, a gravidez psicológica em cadelas pode ser explicada como um “engano” no organismo das fêmeas, desencadeando mudanças que afetam tanto a parte psicológica quanto a física do animal.

Foi o que aconteceu com a Meg, uma pinscher de 3 anos, que segundo sua tutora Dilene Lopes, mudou o comportamento achando que tinha um filhote. “Ela chorava e cavava a calçada como se estivesse procurando o filhote e não queria comer e nem quer ficar perto da gente”, conta.

A veterinária da Secretaria de Bem-Estar Animal (Subea), Natália Rocha, alerta que algumas pessoas acham engraçado ou divertido ver a cachorrinha agindo como mãe de uma pelúcia ou outro objeto, mas que a condição pode trazer sérios problemas e sofrimentos aos bichinhos. “Elas podem ter complicações sérias como inflamações e infecções no útero (piometra), e tumores no sistema reprodutor, além de inchaço e dores nas mamas”, destaca.

Essa não foi a primeira vez que Meg apresentou esses comportamentos. Conforme Dilene, nas outras duas vezes que entrou no cio, Meg também ficou dessa forma, mas sem saber, a tutora não procurou auxílio. Dessa vez, Dilene foi até a Subsecretaria para que pudesse saber o que fazer e foi aconselhada a castrar a cadela. “Liguei antes para saber se podiam me ajudar, fui muito bem atendida e a Meg já está com a cirurgia marcada”.

Natália destaca ainda que a melhor forma de prevenir esse quadro é com a castração. “Quando confirmada a gravidez psicológica, primeiro tratamos os sintomas e logo após realizamos o procedimento”.

A Subea, por mês, atende em média oito casos de gravidez psicológica na unidade.

Programa de castração

A Subea possui um programa de castração gratuito para cães e gatos, machos e fêmeas. Para participar do programa, o tutor interessado deve apresentar o número do NIS, documento com foto e comprovante de residência.

Os atendimentos ocorrem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. São disponibilizados 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30 e, 15 senhas à tarde, a partir das 13h.

No dia em que o tutor for até a Subea, já deve levar seu pet para ser avaliado e microchipado pela equipe veterinária. Estando apto para a castração, o pet já sairá encaminhado com o local, data e hora do procedimento agendado.

Às quartas, a equipe irá realizar as visitas in loco de ONGs e protetores independentes.

Para mais informações o tutor interessado pode ligar no 2020-1397.