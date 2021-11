Mais de 800 procedimentos eletivos, entre cirurgias e exames ginecológicos e pediátricos, devem ser realizados nos próximos 12 meses, com a ampliação do convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e Maternidade Cândido Mariano, contribuindo assim para garantir o acesso aos pacientes e reduzir a fila de espera do SUS.

De acordo com o médico Daniel Gonçalves de Miranda, presidente da Maternidade Cândido Mariano, a previsão é de que os atendimentos sejam iniciados já neste sábado, dia 27 de novembro.

“Neste primeiro momento, iremos realizar as endoscopias ginecológicas em regime de mutirão e posteriormente iremos abrir as agendas para os demais procedimentos a serem realizados”, explica.

O aditivo ao convênio assinado na última semana, destinando aproximadamente R$ 940 mil ao hospital, prevê a realização de 80 cirurgias pediátricas, 200 laqueaduras, 180 histerectomias, 60 histeroscopia e 300 procedimentos ginecológicos não invasivos, o que totaliza 820 procedimentos, além dos atendimentos já pactuados em contrato com o hospital.

Para o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, a ampliação dos serviços é muito importante, pois assegura que o paciente tenha acesso ao diagnóstico ou ao procedimento cirurgico de forma mais célere, considerando ainda que os atendimentos eletivos foram diretamente impactados por conta da pandemia de Covid-19.