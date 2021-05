A Prefeitura de Campo Grande está ampliando a faixa-etária para atendimento dos públicos contemplados no calendário de vacinação contra a Covid-19 desta quinta-feira, dia 06 de maio, que foi previamente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Poderão se vacinar, já nesta quinta, pessoas com comorbidades com 35 anos ou mais, trabalhadores da Educação Básica e Superior e profissionais de Assistência Social de e pessoas com deficiência permanente, o que incluí amputados, com 35 anos ou mais, além dos trabalhadores da saúde de 18 anos ou mais (profissionais ativos formados e em exercício em estabelecimentos de saúde).

Pessoas com deficiência permanente deverão comprovar a limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou se locomover, como subir e descer escadas. São documentos válidos:

Laudo médico que indique a deficiência; Cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência; Documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.

A imunização destes públicos acontece em mais de 60 locais espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos do município, são eles: Drive-thru Ayrton Senna, Drive-thru Albano Franco e Guanandizão, 7h30 às 22h, Seleta 7h30 às 16h45, IMPCG 13h30 às 19h30 e 55 unidades de saúde, de 13h às 16h45. A relação das unidades está disponível no final do texto. Para mais informações acesse http://www.campogrande.ms.gov.br