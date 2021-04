A partir de hoje (30) pessoas com 57 e 58 anos que fazem parte do grupo de trabalhadores da educação e profissionais de assistência social poderão tomar a primeira dose da vacina contra Covid-19. Também serão vacinados os trabalhadores do transporte coletivo urbano de passageiros e os da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com mais de 18 anos.

A vacinação dos trabalhadores da saúde com 33 anos ou mais também acontece nesta sexta-feira. A vacinação será exclusiva para o público que realizou o cadastro de identificação prévia em uma destas categorias, uma vez que é necessário comprovar que pertence a estes grupos através de documentação oficial. Devido o quantitativo de pessoas em cada uma destas categorias, foi necessário a divisão por faixa etária.

O cadastro daquelas pessoas que atuam na educação já estava aberto no site vacina.campogrande.ms.gov.br, já o de trabalhadores de transportes coletivos, limpeza pública e de profissionais da assistência social iniciou nesta quinta-feira. A faixa etária dos trabalhadores da educação e de assistência social foi definida partindo-se do princípio que todos que se enquadram nestas categorias e têm 59 anos ou mais ainda podem se vacinar hoje na repescagem.

Ao todo serão 34 pontos de vacinação espalhados pelas sete regiões da cidade, com funcionamento a partir das 7h30, sendo que nas unidades de saúde as salas de vacina começarão a aplicar as doses de 13h. Veja os locais de vacinação em http://www.campogrande.ms.gov.br