As salas de vacinação de Campo Grande estarão abertas para a vacinação de trabalhadores da educação de todas as idades e idosos, a partir de 60 anos, contra Influenza nesta segunda-feira (24). A ampliação do público segue a preconização de imunizar todo o público que atua nas escolas, tanto públicas quanto particulares, do Município.

Para a vacinação, os profissionais deverão buscar uma das mais de 60 unidades de saúde que estarão funcionando hoje. “No período matutino, todas as unidades estarão abertas com doses da Influenza, à tarde nove delas estarão vacinando exclusivamente Covid-19, mas as demais permanecem com doses da vacina na gripe disponíveis”, explica o secretário municipal de saúde José Mauro Filho.

De acordo com a parcial realizada pela Sesau toda semana, na última sexta-feira, data em que foi aberta a vacinação para trabalhadores da educação, para queles acima de 45 anos, apenas 111 profissionais tomaram a vacina, sendo um quantitativo inferior a 1% de todo o público estimado desta área.

Desde o início da campanha, em 13 de abril, foram 55.641 pessoas imunizadas contra Influenza, número bem abaixo do esperado e que preocupa a secretaria, uma vez que se trata de uma doença respiratória infectocontagiosa, assim como a Covid-19, e que o paciente contaminado também poderá evoluir para óbito, dependendo da gravidade.

Além dos idosos e trabalhadores da educação, crianças entre seis meses e seis anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde – público da primeira etapa da campanha – também poderá se vacinar.

Saiba onde se vacinar em http://www.campogrande.ms.gov.br