Prefeitura anuncia data da Festa do Queijo em Rochedinho

A 6ª edição da tradicional Festa do Queijo já tem data confirmada: 13 de maio de 2023. Como sempre, o evento vai acontecer em frente à Escola Agrícola Barão do Rio Branco, localizada na Rua Guia Lopes, 340 – Distrito de Rochedinho. Tradição que faz parte do calendário festivo de Campo Grande e no Distrito de Rochedinho, a cada ano aumenta o público que vai até o local para degustar muita comida boa, música e animação, trazendo renda e incentivando o turismo regional.

Para 2023, a expectativa não é diferente, estima-se que pelo menos 7 mil pessoas passem pelo local. A festa do queijo contará com a participação de cerca de 40 expositores e produtores da região.

“Essa é a primeira reunião que estamos fazendo. Na próxima já que um levantamento de quanto de queijo e doce vocês terão para ser exposto. Diferente do ano passado, que vivemos uma seca muito grande, este ano tivemos longos períodos de chuva. Então não houve falta de pasto e produção para o leite, esperamos uma festa ainda mais bonita e com muitos produtos para os visitantes”, disse o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Organizada pelas secretarias municipais de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) e de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Subprefeitura de Rochedinho, a festa contará ainda com diversas atrações e shows musicais.

“Teremos shows e atrações para todos os gostos. Nossa secretaria reconhece, valoriza e impulsiona eventos como o Festival do Queijo, que incentivam o nosso turismo e também promovem o acesso da arte e da cultura para nossa população. Fica o convite para que todos possam prestigiar e se encantar com as diversas apresentações culturais que estão sendo preparadas para a 6ª edição desta festa”, afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretaria municipal de Cultura e Turismo.

Idealizador da festa, o Padre Alfeu Gomes se diz muito feliz em poder participar mais uma vez do evento. “Nós começamos em 2017 como uma forma de fomentar os produtores locais e trazer renda. A princípio era apenas uma quermesse, mas a iniciativa tomou uma grande projeção, sendo aguardada todos os anos pela população não só de Rochedinho, mas atrai gente de muitos lugares”, disse.

E, seguindo a ideia original do evento, a Festa do Queijo proporciona à população oportunidade de geração de emprego e renda, incentivando o pequeno produtor a comercializar seus produtos.

Os valores arrecadados em cada barraca ficam com o próprio promotor da mesma. Haverá barracas de derivados de leite (requeijão, muçarela e queijo fresco), pão de queijo, geleias, doces, cachorro quente, arroz de carreteiro, espetinho, rapadura de Furnas do Dionízio e muitas outras.