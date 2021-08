A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (13), em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Edital nº 07/2020 que anuncia a nova data da aplicação da prova objetiva, referente a 1ª fase do Concurso Público para o cargo de Guarda Civil Metropolitano do quadro permanente do Município. A data da prova havia sido suspensa em decorrência da pandemia da Covid-19.

O secretário municipal de Gestão, Agenor Matiello, falou sobre o período de suspensão, “Após eficientes trabalhos realizados na vacinação da Covid-19 em boa parte da população de Campo Grande, estamos conseguindo retomar, gradativamente, os projetos e processos paralisados por causa da pandemia”.

A aplicação da Prova Escrita ocorrerá no dia 19 de setembro de 2021 e, conforme a previsão do Edital nº 1/2020, o local onde o candidato deve se dirigir para a prova, com endereço, horário e ensalamento serão informados ao candidato por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), a ser disponibilizado no dia 15/09/2021, no endereço eletrônico www.selecon.org.br. Já no dia 23 de agosto de 2021, será publicado edital retificador com o cronograma completo, com todas as datas das demais etapas do concurso, no mesmo endereço eletrônico.

No total são 273 vagas, com salário de R$ 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00. As vagas são destinadas ao cargo de Guarda Civil Metropolitano da 3ª Classe. Os critérios exigidos para o candidato são: Ensino Médio Completo, Habilitação categorias A e B, idade entre 18 e 40 anos, estatura mínima exigida para homens de 1,65 e para mulheres de 1,60.

De acordo com Matiello, os candidatos, após aprovados nas várias etapas do certame, irão integrar e melhorar ainda mais a segurança pública e patrimonial da Capital. “Felizmente vamos concretizar a realização da prova escrita para mais de 15 mil candidatos aptos ao concurso”.

O Edital completo está publicado no suplemento do Diogrande nº 6.383, que pode ser conferido no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/