Prefeitura aplica primeiro Simulado Reme para alunos do 2º ao 9º ano

A Prefeitura de Campo Grande aplicou por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o primeiro Simulado Reme (Rede Municipal de Ensino) de dois dias para alunos do 2º ao 9º, das 97 escolas municipais. Esse é o primeiro Simulado aplicado no ano e tem intuito pedagógico, ou seja, foi realizado para conhecer o aluno, saber da dificuldade de aprendizagem e também, ambientá-lo para outras situações, como a avaliação do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

De acordo com a superintendente de Políticas Educacionais, Ana Dorsa, ficou a critério das escolas utilizar o Simulado para compor a nota ou não. “O Simulado serve para diagnosticar as habilidades e aprendizados que não foram consolidados pelo aluno, e orientar a tomada de decisões frente aos conteúdos que eles mais têm mais dificuldades”.

O objetivo foi sentido e comemorado pelos alunos. Bianca Machado, de 11 anos, conta que se preparou e conseguiu atingir suas metas. “Eu sabia que o simulado iria me mostrar o que eu precisava melhorar, mas mesmo assim me preparei e tirei 10 em português e 9 em matemática”, conta.

A superintendente explica ainda que as notas não servem para ranquear escolas. “Precisamos desconstruir o que significa a avaliação, elas vão ajudar a fazer o professor compreender a dificuldade que o aluno tem em determinado conteúdo para trabalhar isso com eles, de uma maneira mais profunda, para que o estudante não vá para o 2º bimestre com dúvidas”.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, o Simulado teve como principal objetivo trazer ao aluno a experiência de uma avaliação de larga escala e vai acontecer no final de cada bimestre. “Isso serve principalmente para fazer as intervenções necessárias ao longo do processo educacional”, conclui.

Ideia que agrada a presidente da APM (Associação de Pais e Mestres) do Jardim Itamaracá, Heloísa Ribeiro Costa, mãe do aluno do 4º ano, Paulo Vitor. “O Simulado Reme serve de aprendizado para a vida acadêmica. É necessário, pois contribui para a vida das nossas crianças e também para acostumar com outras provas que virão”.

Na prática

O Simulado Reme teve dois cadernos que foram aplicados nos dias 12 e 13 de abril. Para os anos iniciais, do 2º ao 5º ano, os cadernos foram de Linguagem e Matemática e para os anos finais, o caderno 1 foi composto pela área de Linguagens, que envolvem as disciplinas de Língua Portuguesa, Artes, Inglês e Educação Física e o segundo caderno com questões de Matemática, Ciências Humanas e da Natureza.

Para os alunos dos anos iniciais, do 2º ao 5º ano, os alunos responderam 10 questões cada. Já aos estudantes dos 6º ao 9º ano, cada caderno teve 20 questões.

Os alunos do 5º ano da Escola Municipal Antônio José Paniago, ficaram felizes com as notas do Simulado e esperam pelos próximos. A aluna Diomeli Sinsurin, de 10 anos, gosta mais de Matemática e conta não ter ficado nervosa diante da prova. “Eu me preparei estudando para as provas bimestrais e me saí bem no Simulado. Foi o segundo que fiz”. Já Matheus Pietro da Silva Machado, também de 10 anos, tirou 8 em Matemática. “Eu gosto dos números, quero ser Arquiteto igual a minha mãe”, pontua.

As avaliações foram aplicadas no turno de estudo do aluno com duração mínima de 1 hora. Cada unidade escolar alinhou a rotina para aplicação do Simulado.