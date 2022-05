As Salas do Empreendedor das quatro Incubadoras Municipais, administradas pela Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), localizadas nos bairros Santa Emília, Mario Covas, Zé Pereira e Estrela Dalva, estão realizando atendimentos gratuitos aos microempreendedores que buscam apoio para fazer a declaração anual.

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) estão no período próprio para realizar a Declaração Anual (DASN-SIMEI – Declaração Anual do Simples Nacional – Microempreendedor Individual) de 2022, referente ao período de 2021. A Receita Federal adiou o prazo para entrega da DASN-SIMEI para 30 de junho de 2022.

“Os técnicos que atuam nas Salas do Empreendedor estão preparados para atender os MEIs na elaboração da declaração anual. Nosso alerta aos empreendedores é quanto ao prazo de entrega, microempreendedor que não entregar a declaração no prazo terá que pagar multa de R$ 50 ou de 2% sobre os tributos decorrentes das informações prestadas na declaração” afirma Simone Rudes Marques, coordenadora da Incubadora Norman Edward Hanson, no Santa Emília.

O atendimento nas incubadoras é realizado das 7h30 às 11h00 e das 13h00 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Declaração Anual

A Declaração Anual do MEI deste ano deve compreender as informações relacionadas às receitas do ano passado e é obrigatória para todos que tiveram um MEI ativo em 2021. Mesmo que você não tenha realizado nenhuma movimentação com seu MEI em 2021, deve-se fazer a declaração.

O prazo para envio da declaração à Receita federal começou no dia 3 de janeiro e termina no dia 30 de junho. O atraso na entrega desta obrigação gera multas sobre, cujo o valor mínimo é de R$ 50,00. De acordo com o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), o prazo de entrega foi ajustado para permitir que os empreendedores que optaram pelo Simples Nacional até 31 de janeiro consigam aproveitar o parcelamento especial, regularizar as dívidas e permanecer no regime, evitando o acúmulo de compromissos em um curto espaço de tempo.

Em 2021 foram realizados 355 atendimentos e formalização de declarações de rendimento de MEIs nas Salas do Empreendedor. Os 355 atendimentos foram distribuídos da seguinte forma: a Incubadora do bairro Estrela Dalva atendeu 178 MEIs; no Zé Pereira foram atendidos 78 empreendedores; 24 empreendedores foram atendidos no Santa Emília; a incubadora do Mário Covas atendeu 75MEIs.

Serviço

Incubadora Municipal Norman Edward Hanson

Av. Gen. Alberto Carlos Mendonça Lima, 2251 – Jardim Santa Emília

Incubadora Municipal Mario Covas

Rua Leandro da Silva Salina, 668 – Res. Mario Covas

Incubadora Municipal Zé Pereira

Rua Eugênio Perón, 676 – Jardim Zé Pereira

Incubadora Municipal Francisco Giordano Neto

Rua Marques de Leão, 1214 – Estrela Dalva