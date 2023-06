Prefeitura apoia realização do Interagro, principal evento agro de Mato Grosso do Sul

A Prefeitura de Campo Grande vai estar presente no maior evento agro de Mato Grosso do Sul – o Interagro 2023. O estande da prefeitura vai levar para a feira, que acontece entre os dias 22 e 24 de junho, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, as iniciativas promovidas pela Superintendência de Fomento à Agricultura, da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio.

Dentre as ações estão programas de incentivo e fomento à agricultura familiar, o Programa Alimenta Brasil, o programa de promoção de fomento às hortas urbanas, os trabalhos realizados nos Postos Avançados de Apoio ao Produtor de Rochedinho e de Anhanduí e muito mais. Empresários que são parceiros em iniciativas da Secretaria também terão espaço para mostrar seus produtos e trabalho.

É o caso da Cristhiane Vicente, da Queijaria Estância Vó Zilda. A empresa que nasceu dentro de uma incubadora municipal de alimentos, hoje é uma das principais indústrias de queijo de Campo Grande e fabrica mais de 16 tipos da iguaria. A feira será mais uma oportunidade para mostrar para todo o Mato Grosso do Sul a qualidade dos produtos.

“Nós participamos de diversas feiras e iniciativas. Estamos todas as sextas-feiras n’O Quintal Sesc no Shopping Campo Grande, uma iniciativa que começamos através da Sidagro. Estivemos na 6ª Festa do Queijo de Rochedinho. Foi um sucesso de vendas, levamos cerca de 700 kg de queijo. E sempre estamos participando das ações”, diz

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, a ideia é exatamente essa. Dar oportunidade aos empresários de fazerem network, mostrarem seus produtos e fazerem negócios.

“O Interagro é uma vitrine para o agronegócio. Com exposição de produtos e serviços, o evento é uma excelente oportunidade para firmar grandes parcerias. Nós enquanto uma Secretaria de fomento temos a obrigação de dar esse espaço aos empresários e levar o que tem sido feito aqui em Campo Grande, na Capital das Oportunidades, para todos os lugares. Estar com empresas nascidas e desenvolvidas aqui nesta feira, que tem empresários de todo o estado de Mato Grosso do Sul, oportunizando que as pessoas conheçam quem está transformando a nossa cidade, gerando emprego e fazendo a economia se movimentar é muito gratificante”, diz.

Parceria foi formada na Expogrande

A prefeita, Adriane Lopes, já havia confirmado o apoio em reunião com o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho – SRCG, Alessandro Coelho, durante a Expogrande. Na oportunidade, eles dividiram a intenção de estimular a produção, para fim de exportação.

“Com a conclusão da ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho, Campo Grande será a capital brasileira mais próxima de Antofagasta (Chile), seremos a maior cidade da chamada “Rota Bioceânica”, corredor rodoviário que irá ligar o Brasil ao Pacífico”, explica.

Com isso, uma série de oportunidades econômicas se abrem. “Campo Grande está estrategicamente localizada e os projetos que tem se desenvolvido são propícios para a exportação. A prefeitura está com laços estreitos com países vizinhos, só precisamos de produtos em volume, para escala e qualidade”, explica o presidente do SRCG.

3ª Edição da Interagro

Em 2023, o Interagro chega em sua 3ª edição e já figura como o maior evento sul-mato-grossense presencial voltado a produtores e empreendedores do agronegócio de diversos portes e segmentos. A expectativa é receber mais de mil participantes, entre produtores rurais, estudantes e autoridades locais.

Serão ministradas diversas palestras, em temas que abordarão, principalmente, o controle das emissões: carbono neutro, Plano Safra, qualidade da produção agroindustrial, economia e agronegócio. As inscrições podem ser feitas no site interagro2023.com.br.