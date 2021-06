A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), apresenta a live gastronômica “Sabores da Nossa Terra” nesta sexta-feira (11), às 11 horas, e ensina a receita de uma costela de chão sul-mato-grossense, uma das especialidades do chef Rodrigo Scherer Zirr.

A transmissão ocorre ao vivo pelo canal do Youtube da Sectur, que pode ser conferido aqui. O projeto é uma iniciativa da Sectur e conta com o patrocínio da Costchêlaria e Mercadão Municipal de Campo Grande. A produção conta ainda com apoio do Beber e Comer MS.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, o projeto já apresentou nove receitas diferentes. “Campo Grande é essa mistura de culturas. Já apresentamos o sobá, que é um prato de origem japonesa, já ensinamos peixes, caldo de piranha, entre outros, e seguiremos com o projeto “Sabores da Nossa Terra”, pois a população tem acompanhado e dado ótimos feedbacks”, explica ele.

Rodrigo, o chef, explica que a costela é uma das carnes mais nobres que existem no gado. “Geralmente este corte exige vários cuidados. Assamos ela por mais de 6 horas no fogo. Apesar de parecer uma carne muito rústica, ela é muito sensível no trato. Devido a ficar, no mínimo, 6 horas assando no fogo, ocorre praticamente 50% de perda do seu peso original, que por si só, já dobra seu custo”, adianta ele a respeito do modo de preparo do prato.

Serviço

A transmissão segue todos os protocolos de biossegurança. O canal do Youtube da Sectur pode ser acessado pelo link https://www.youtube.com/secturcg .