Em comemoração aos 123 anos de Campo Grande, a Agência de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), apresenta nesta segunda-feira (5) a “Nova Rede de Dados em Alta Velocidade – REMAV” 2.0 e a “Central de Tecnologia, Inteligência e Monitoramento ”. O objetivo é mostrar o que a Prefeitura Municipal de Campo Grande tem feito para que a cidade esteja entre as Capitais mais conectadas do país.

“A Capital das oportunidades é a Capital que investe e confia na área de tecnologia. Estamos prontos para o futuro”, diz a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Ampliando em mais de dez vezes a extensão do cabeamento de fibra ótica existente em 2016, a nova Rede Municipal de Alta Velocidade (REMAV 2.0), deve conectar mais de 400 localidades, ultrapassando 500 km de cabeamento e a oferta de internet grátis para mais de 100 pontos. Os recursos para a implementação já estão garantidos através do programa do governo federal Pró-Cidades.

Tecnologia essa que vai ampliar e otimizar a conectividade entre os órgãos públicos bem como a oferta de serviços digitais ao cidadão. Para o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando, o trabalho realizado pela Prefeitura, foi de extrema importância. “Um planejamento iniciado em 2017 e amadurecido ao longo dos últimos anos, e que hoje apresentamos para os servidores da Prefeitura de Campo Grande. Com a nova rede, uma infinidade de novas possibilidades chegarão e isso vai refletir no atendimento e bem-estar da população”.

O diretor de Infraestrutura e Segurança da Agetec, Jeferson Bussula Pinheiro, da área técnica responsável pelo projeto, explica que “a ideia é ofertar mais estabilidade na distribuição do sinal de internet, maior capacidade no tráfego de dados com menos interferências naturais, como em caso de ventos, chuvas e tempestades, trazendo ao poder público mais economia com uma menor necessidade de manutenção da rede”.

Integração

Outro projeto a ser apresentado é o da Central de Tecnologia, Inteligência e Monitoramento (CTIM), que vai potencializar e integrar ações, agregando mais eficiência aos serviços de atendimento à população. O prédio unirá as áreas de planejamento e projetos estratégicos no pavimento térreo, alocando a Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe). Os pavimentos superiores serão destinados à Agetec, assim como o Gabinete da Prefeita com gestão de risco e Sala de Controle de Riscos agregando as secretarias de Segurança (Sesdes), de Obras (Sisep), Agência de Trânsito (Agetran) e Defesa Civil, compondo um edifício inteligente, comprometido com a diminuição do desperdício de energia e com a otimização de sistemas utilizados nos espaços, possuindo entre as suas características infraestrutura digital, medidas de eficiência energética, tecnologias assistivas, entre outras marcas da área de tecnologia da informação.

Capital mais conectada

Em levantamento exclusivo realizado pela Rede Globo e mostrado no Jornal Nacional (abril/2022), Campo Grande está entre as dez colocadas do país que está preparada para receber a tecnologia 5G.

Prova disto, é que a cidade é vanguarda de muitas capitais, já que publicou em 13 de abril deste ano, em edição extra do Diário Oficial, a Lei Complementar n. 447, que dispõe sobre as normas urbanísticas específicas para a instalação das estruturas de suporte para as Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETRs), autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O 5G é uma rede mais potente e veloz que, além de ser “inteligente”, causa menos impacto ao meio ambiente. A rede 5G é o próximo passo evolutivo dado pelas redes de comunicação móvel.

Serviço

Local: Teatro José Otávio Gizzo (Paço Municipal)

Data: 5 de setembro

Horário: 15h.