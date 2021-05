O Prefeito Marcos Calderan oficializou o convênio com o Governo do Estado, que prevê investimento de R$ 1,6 milhão para reforma e ampliação da Escola Municipal João Pedro Fernandes, e R$ 100 mil para a construção do refeitório do Centro Integrado de Educação Infantil, Maria Dalphina.

A solenidade aconteceu na tarde desta segunda-feira (24) no Gabinete da Governadoria. O Governador Reinaldo Azambuja assinou os convênios, reforçando seu compromisso com Maracaju. “Eu tive o prazer de estudar na Escola João Pedro Fernandes e fazer todo meu ensino fundamental nesta unidade. Este convênio vai permitir uma transformação na escola, ampliar as salas de aula para receber mais alunos. Muito contente de fechar esta parceria com o município”, descreveu o governador Reinaldo Azambuja.

O valor total dos projetos será de R$ 1,7 milhão, para o Prefeito Marcos Calderan, estes convênios vieram em boa hora. “A Escola Joao Pedro Fernandes é uma das mais tradicionais de Maracaju e precisava dessa reforma.

Este convênio veio na hora certa, 750 alunos estudam na unidade, e com essa ampliação conseguiremos atender mais estudantes. As crianças do CIEI Maria Dalphina contarão agora com um amplo refeitório, com uma estrutura e qualidade de ensino melhor. A Educação é um dos nossos compromissos e precisamos estruturar cada vez mais nossas unidades de ensino. Ficamos imensamente felizes dessa parceria com o Estado, o governador demonstra empenho e entusiasmo em nos ajudar em mais um projeto, isso mostra que a mão está estendida para Maracaju”.

O Secretário de Infraestrutura do Estado Eduardo Riedel, Secretário em exercício de Educação, Edio Antônio Resende, Presidente da Câmara de Vereadores de Maracaju, Robert Ziemann, Secretário de Governo de Maracaju, Frederico Fellini e a Secretária Municipal de Educação, Carolina Ferreira também participaram da reunião.