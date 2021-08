Nesta quarta-feira (1º/9), no auditório da Casa da Esplanada, o prefeito Marquinhos Trad dará posse aos membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon). Na ocasião, 4 novos empreendimentos serão atendidos com incentivos do Prodes, o que vai gerar mais de 81 empregos diretos e investimentos de mais de R$ 6,2 milhões. A solenidade, agendada para às 9 horas, ainda é parte das comemorações do aniversário da Capital.

Os 26 integrantes do Codecon, representando 7 órgãos governamentais e 6 entidades não governamentais, tomarão posse para um mandato de 2 anos contados a partir do dia 20 de agosto de 2021, data da publicação no Diogrande. Do grupo, cujo mandato terminou em julho passado, 24 foram reconduzidos e dois novos integrantes foram nomeados para os trabalhos dos próximos dois anos.

Em 2021 o Codecon já realizou 3 reuniões ordinárias e uma extraordinária, aprovando 17 projetos, com previsão de R$ 100,7 milhões em investimentos e criação de 524 novos empregos. Após aprovados no Codecon, os projetos seguem para a Câmara Municipal onde são analisados na Comissão de Indústria e Comércio e aprovados em plenário para posterior encaminhamento à sanção do prefeito.

Incentivos fiscais

No mesmo evento serão assinados 4 Termos de Compromisso, o documento que torna as empresas beneficiadas aptas a usufruir dos incentivos concedidos. Essas 4 empresas, que já têm 28 empregos consolidados, prometem criar mais 81 empregos diretos e investir cerca de R$ 6,2 milhões.

Participantes ativas do processo de retomada do desenvolvimento econômico de Campo Grande, as empresas que assinarão os Termos de Compromisso são as seguintes: Sigo Procedimentos Homeopáticos Ltda.; VRS Materiais Para Construção Ltda.; MS Selantes e Fixadores Ltda.; Rezende e Rezende Ltda.

Com objetivo de oferecer ao setor produtivo e demais interessados informações atualizadas sobre o cenário econômico de Campo Grande, a Superintendência de Fomento a Indústria, Comércio, Serviços e Comércio Exterior da Sidagro está produzindo mensalmente o Boletim de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande. O documento fica permanentemente para consulta online no endereço: http://www.campogrande.ms.gov.br/sidagro/

Membros do Codecon

Os órgãos governamentais e entidades não governamentais e seus respectivos representantes que participarão do Codecon nos próximos dois anos são os seguintes:

I – Representantes de Órgãos Governamentais:

1 – Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais – SEGOV Titular: Antonio Cézar Lacerda Alves – Suplente: Thiago Lescano Guerra

2 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento – SEFIN Titular: Pedro Pedrossian Neto – Suplente: Ronney Alencar Moreira

3 – Gabinete do Prefeito – GAPRE Titular: Luiz Afonso de Freitas Gonçalves – Suplente: Alex de Oliveira Gonçalves

4 – Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio – SIDAGRO Titular: Rodrigo Barbosa Terra – Suplente: Mara Bethânia Bastos Gurgel de Menezes

5 – Procuradoria Geral do Município – PGM Titular: Alexandre Ávalo Santana – Suplente: Tássia Nolasco da Rocha

6 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR Titular: Luis Eduardo Costa – Suplente: Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos

7 – Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – FUNSAT Titular: Luciano Silva Martins – Suplente: Catyuce Thais Silva de Lima.

II – Representantes de Entidades Não Governamentais

1 – Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul – FIEMS Titular: Julião Flaves Gaúna – Suplente: Altair da Graça Cruz

2 – Associação Comercial e Industrial de Campo Grande – ACICG Titular: Renato Paniago da Silva – Suplente: Waldilei Borges de Almeida

3 – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Campo Grande e Região do Estado de Mato Grosso do Sul Titular: Rinaldo de Sousa Salomão – Suplente: Taysa da Silva Salomão

4 – Sindicato Rural de Campo Grande – Mato Grosso do Sul Titular: Ronan Rinaldi de Souza Salgueiro – Suplente: Alexandre de Paula Junqueira Netto

5 – Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE Titular: Cintia Shigemoto Guedes – Suplente: Tetis Maria Gonçalves

6 – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de Mato Grosso do Sul – SESCON-MS Titular: Aurivam Gomes Monteiro – Suplente: Roberto Arruda de Amorim