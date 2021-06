A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), assinou a ordem de serviço para a contratação de empresa especializada para execução de revitalização e abertura do Parque Cônsul Assaf Trad, na Região Urbana do Prosa, em Campo Grande/MS.

A revitalização do Parque Cônsul Assaf Trad é uma das prioridades do Plano Municipal de Gestão Estratégica por Resultado 2021-2024, trata-se de um conjunto completo, integrado e coordenado de compromissos, decisões e ações para o planejamento estratégico e a gestão municipal. O Plano contém as principais metas de gestão para o desenvolvimento, inovação e sustentabilidade da cidade, proporcionando mais segurança e qualidade de vida aos cidadãos.

O recurso é proveniente de contrapartida financeira referente a implantação de empreendimento e ou atividade geradora de impacto de vizinhança na Região Urbana do Prosa, em cumprimento às disposições contidas na Lei Complementar n. 74, de 6 de setembro de 2005 e suas alterações – Lei de Ordenamento de Uso e Ocupação do Solo (LOUOS).

Para a diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, esta revitalização além de trazer melhorias para a população da região, demonstra os cuidados da atual administração com o meio ambiente.

“A revitalização do Parque Cônsul Assaf Trad é mais uma das ações realizadas pela gestão do Prefeito Marquinhos Trad. Além do cuidado com o meio ambiente, o espaço servirá como área de convívio para os cidadãos, proporcionando qualidade de vida por meio do contato com a natureza, lazer e prática de esportes”.

Algumas das melhorias previstas para o Parque Cônsul Assaf Trad são a revitalização do estacionamento; pergolado existente; teatro de arena e campo de futebol; implantação de parque infantil; área de ginástica e uma pista de bicicross. Além da realização de manutenção dos passeios existentes, cercamento e a construção de um bloco administrativo contendo banheiros com acessibilidade.

Todas as informações a respeito do processo licitatório estão disponíveis no portal de transparência do município, no endereço do sítio eletrônico “https://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/?detalha_post=licitacao&ano=2020&codgec=1&codtli=CP&numcom=27”.