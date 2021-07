A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, assinou nesta quinta-feira (22) o Acordo de Cooperação Técnica de Doação do Sistema Íris para a Casa da Mulher Alagoana Nise Silveira. O documento foi assinado pelo diretor-presidente da Agetec, Paulo Cardoso, pelo presidente do TJAL, Klever Loureiro, pelo desembargador Tutmés Airan, da Coordenadoria da Mulher do Tribunal e pela Subsecretária de Políticas para Mulher de Campo Grande, Carla Stephanini.

“O sistema Íris informatiza todo o fluxo de atendimento realizado em uma Casa da Mulher, desde o cadastro inicial até o encaminhamento da vítima para os órgãos responsáveis. Isso torna os processos mais ágeis, transparentes e seguros para os envolvidos”, explicou Paulo Cardoso.

Utilizado pela Casa da Mulher Brasileira, o sistema vem sendo constantemente evoluído e sistematiza as informações sobre os atendimentos realizados às mulheres que procuram o local vítimas de violência ou que estejam em situação de vulnerabilidade.

Reconhecida como uma ferramenta importante no enfrentamento a violência contra a mulher, a Prefeitura de Campo Grande pretende fazer mais parcerias como esta. “Nosso sentimento é de gratidão pelo trabalho realizado durante estes anos junto à Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande e que muitos outros estados, possam receber este sistema para apoio no combate a violência contra a mulher”, descreve o prefeito Marquinhos Trad.

O evento aconteceu online e contou a participação da coordenadora da Casa da Mulher Alagoana, Érika Lima, da superintendente da Casa da Mulher Brasileira e Subsecretária Adjunta da Subsecretária de Políticas para Mulher de Campo Grande, Elza Maria Verlangieri Loschi, o subdiretor-geral do TJAL, Walter da Silva Santos, e o diretor-adjunto de Tecnologia da Informação do TJAL, José Baptista dos Santos Neto, além da diretora de Desenvolvimento e Gestão de Sistemas, Patrícia Nogueira Gomez e o do gerente de projetos, David Alves da Silva, ambos da Agetec.