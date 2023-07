Prefeitura assina termo que autoriza trabalhos da Associação de Moradores do Jardim Morenão

A Prefeitura de Campo Grande assinou na tarde de sábado (22) o termo de autorização de uso da Associação de Moradores do Jardim Morenão. O ato formaliza legalmente a atuação da associação dentro da comunidade, que prevê o desenvolvimento de projetos como cursos de capacitação e mecanismos para levar qualidade de vida aos moradores em geral.

Emocionada, Jucilene Aparecida da Silva Sorrilha, presidente da associação comemora a conquista. “A Associação existindo de fato vai nos trazer representatividade e abrir muitas portas. Através de parcerias com a Prefeitura, poderemos realizar cursos de capacitação e oficinas como a capoeira, danças, artesanatos e tantas outras possibilidades culturais e de geração de renda“.

A Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, ressaltou a importância do fortalecimento dos trabalhos realizados pelas lideranças comunitárias. “Na nossa gestão temos estreitado relações com as lideranças comunitárias, pois são esses líderes que estão em contato direto com as pessoas e conhecem bem a realidade vivida por essa gente e isso nos ajuda nas tomadas de decisões, produzindo melhores entregas à população”.

Para a costureira Vilma de Fátima Frederich, de 57 anos, a associação será uma janela para a melhoria de vida da comunidade. “Estamos muito felizes com a formalização da associação. A gente sabe o quanto nossa comunidade vai ser beneficiada com isso e quantas ações importantes chegarão para a gente por meio dela”, destacou a moradora.

Após a assinatura do termo os moradores receberam, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) a doação dos cobertores. “É um prazer ver e participar de perto da concretização de um sonho. O FAC é um braço da administração municipal e estamos à disposição para o que precisarem, para que melhorias cheguem, cada vez mais ao Jardim Morenão a todos os bairros da Capital”, pontuou a coordenadora geral do FAC, Adir Diniz.