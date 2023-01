Na reta final do ano passado, o vereador Papy (SOLIDARIEDADE) apresentou uma indicação de patrolamento pedido pelos moradores do bairro Rancho Alegre II. Nesta semana, o pedido foi atendido e as máquinas da prefeitura estão arrumando as vias que estavam intransitáveis.

“Choveu muito nos últimos meses e estava ficando impossível de passar por essas ruas tanto de carro, quanto a pé. A população do Rancho Alegre 2 falava que nem o caminhão de lixo estava conseguindo entrar no bairro”, afirmou Papy.