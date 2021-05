Atendendo solicitação do vereador Ronilço Guerreiro, a prefeitura de Campo Grande confirmou a instalação de um posto drive-thru de vacinação contra a Covid-19 no campus da Universidade Católica Dom Bosco. A comunidade será vacinada nas quadras poliesportivas cobertas localizadas próximo das Clínicas-Escola e os atendimentos estão previstos para o início de junho.

“Agradeço a prefeitura e o secretário de saúde José Mauro Filho pela sensibilidade com essa região, pois ainda não contava com um polo drive-thru. Com essa decisão, milhares de pessoas da região norte poderão se vacinar mais próximo de casa e, além disso, ter mais pontos de imunização desafoga as unidades de saúde e os outros drives”, comentou o vereador.

Ronilço também destacou que os estudantes da UCDB também irão se beneficiar com o novo espaço de vacina. “Os estudantes poderão atuar na prática, acompanhando todo o processo sob a supervisão da Sesau. Com certeza sairão com o currículo enriquecido pela experiência”, destacou Guerreiro.

“A vacinação em si será feita com o apoio dos acadêmicos de Saúde, mas no atendimento em geral, na conferência de dados, no cadastro, nas orientações dentro do campus os técnicos da Sesau terão a ajuda dos acadêmicos dos outros cursos. Todos querem participar no que for possível nessa corrente do bem”, complementou a Pró-Reitora de Graduação e Extensão, Dra. Rubia Renata Marques.

Atendimento

Durante esse período crítico da pandemia, a Câmara Municipal de Campo Grande decidiu restringir o acesso do público na Casa de Leis. Com isso os vereadores não poderão realizar atendimentos nos gabinetes, mas Ronilço Guerreiro tem mantido uma rotina de atendimentos via seus canais digitais, entre eles o Gabinete Virtual e Gabinete de Rua.

No site www.souguerreiro.com tem o link para o Gabinete Virtual e no local a população pode relatar problemas nos bairros e buscar melhorias para a comunidade. Todo conteúdo é acompanhado diretamente pelo vereador que encaminha os pedidos para os órgãos responsáveis. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019.