A região do Jardim Mansur começou a receber as melhorias que esperavam há muitos anos e que garantem segurança para os moradores. Atendendo pedido do vereador Ronilço Guerreiro, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos iniciou a colocação de iluminação pública e limpeza da região, principalmente nas ruas Luiz Charbel e Rita Vieira.

“É nosso dever enquanto vereador buscar melhorias para a população. Fui ao Jardim Mansur, como visitei muitos outros bairros e nossa equipe tem feito indicações para todas as regiões. A prefeitura tem sido parceira e nos atendendo. Acredito que essa união entre legislativo e executivo é importante não para o vereador, mas para as pessoas”, comentou Ronilço Guerreiro.

Moradora da região, Margarida Cantero comemorou as obras que chegam para acabar com um problema antigo da região. “Esse trabalho que está sendo realizado traz segurança à comunidade e garante o direito de ir e vir. Muitas vezes nos sentimos abandonados e esquecidos pela política governamental municipal e hoje me sinto representada pelo vereador Ronilço que resolveu esse problema sério e crônico da região”, destacou.

Atendimento

Durante esse período crítico da pandemia, a Câmara Municipal de Campo Grande decidiu restringir o acesso do público na Casa de Leis pelas próximas duas semanas. Com isso os vereadores não poderão realizar atendimentos nos gabinetes, mas Ronilço Guerreiro tem mantido uma rotina de atendimentos via seus canais digitais, entre eles o Gabinete Virtual e Gabinete de Rua.

No site www.souguerreiro.com tem o link para o Gabinete Virtual e no local a população pode relatar problemas nos bairros e buscar melhorias para a comunidade. Todo conteúdo é acompanhado diretamente pelo vereador que encaminha os pedidos para os órgãos responsáveis. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019.