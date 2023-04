Prefeitura avança com serviços de manutenção e sinalização dos bairros nesta semana

As equipes de manutenção e zeladoria da Prefeitura de Campo Grande seguem com as ações intensificadas de serviços como limpeza e revitalização da sinalização horizontal nas sete regiões da cidade. Nesta semana, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos já executaram a limpeza de mais de 130 áreas entre praças, parques, áreas verdes, avenidas, entre outras. A gerência de iluminação pública fez a troca de pelo menos 400 lâmpadas neste período.

Os bairros Alves Pereira, Universitário e Aero Rancho foram alguns dos locais por onde passaram os serviços de capina mecanizada e limpeza em bocas de lobo – que foram prestados de forma homogênea por toda a cidade, com mais de 2.047 unidades limpas e/ou reparadas nesta semana.

Pelo menos 23 bairros receberam intervenção de tapa-buraco. Em apenas um dia, por exemplo, foram tapados 2,1 mil buracos nos bairros do Jardim Caiçara, Vila Nasser, TV Morena e Amambai.

As vias não pavimentadas da cidade também recebem reforço na atuação da Prefeitura, com o cascalhamento e patrolagem dos trechos mais atingidos pelas chuvas, sobretudo nas vias por onde passam linhas de ônibus. Também foram pintados mais de 50 km de meio-fio por toda a cidade.

Além dos serviços de manutenção e infraestrutura, equipes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) estão trabalhando na revitalização da sinalização horizontal por toda a extensão da Avenida Afonso Pena, incluindo a sinalização da ciclovia. A manutenção semafórica também ocorre de forma intensa em todas as regiões.

A sinalização horizontal – que inclui as faixas tracejadas, de divisão de pistas, contínuas de bordo, pedestre, retenção, além das faixas de aproximação e inscrições de palavras – será revitalizada na Avenida Duque de Caxias, incluindo a faixa exclusiva de ônibus com aplicação de sinalização termoplástica de relevo multipontos; Avenida Fernando Corrêa da Costa; Rua Bahia entre Afonso Pena e Ricardo Brandão e a Rua Rio Grande do Sul entre Amazonas e Rua das Garças.

“Nossas equipes não param, estamos empenhados para que tenhamos um trânsito mais fluido e seguro para todos”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Paralelamente, os serviços diários de manutenção em sinalizações viárias acontecem nas sete regiões da cidade. O reforço das sinalizações escolares avança. Nesta semana, o serviço passou pela Emei São José, Escola Estadual Maria Constância, Escola Municipal Leire Pimentel de Carvalho Correa, entre outras unidades, que recebem grande fluxo tanto de pedestres quanto de veículos.

A Prefeitura de Campo Grande também já recolheu 2.688m³ de descarte irregular de lixo apenas no mês de março. Os serviços percorreram mais de 15 bairros como o Estrela Dalva, Danúbio Azul, Taquaral Bosque e Jockey Clube.

Todos esses serviços podem ser solicitados pela população através dos canais oficiais do município no Fala Campo Grande disponível no telefone 156, pelo App ou no endereço eletrônico http://fala.campogrande.ms.gov.br/