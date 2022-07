A Prefeitura de Campo Grande realiza cinco intervenções nesta quarta-feira (20). Os serviços variam entre obras de laço semafórico, recapeamento e drenagem. Confira abaixo os locais que serão atendidos: A Rua Dom Aquino, entre as ruas José Antônio e Padre João Crippa, receberá obras de recapeamento. O trecho ficará totalmente fechado nesta quarta-feira (20), com previsão de ser liberado no mesmo dia.

A Rua Marechal Rondon, da Rua José Antônio até o cruzamento com a Rua 13 de Junho, ficará totalmente fechada. O local receberá obras de recapeamento nesta quarta-feira (20), com previsão de liberação para o mesmo dia.

A Rua Rui Barbosa ficará parcialmente fechada entre as ruas Prof. Severino Ramos de Queirós e Calarge. O local receberá obras de laço semafórico e deve ser liberado na sexta-feira (22).

A Rua 13 de Maio, a partir do cruzamento com a Rua 26 de Agosto até a Av. Fernando Corrêa da Costa, receberá obras de recapeamento nesta quarta-feira (20). O trecho ficará totalmente fechado para a realização do serviço. A liberação do local está prevista para o mesmo dia.

O cruzamento da Rua Padre João Crippa com a Rua Maracaju ficará parcialmente fechado a partir desta quarta-feira (20). O local receberá obras de drenagem. O serviço deve ser finalizado na sexta-feira (22).